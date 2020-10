Covid, riapre lo stadio delle Palme: arrivato il nulla osta dell’Asp

PALERMO – Da oggi torna fruibile al pubblico lo stadio “Vito Schifani” a Palermo. Nell’impianto sportivo di viale del Fante sono stati ultimati i lavori di sanificazione con il contestuale nulla osta dell’Asp per la riapertura. Il “Vito Schifani” era stato chiuso lo scorso 15 ottobre per la accertata positività al covid della congiunta di un dipendente in servizio nell’impianto. (ANSA).