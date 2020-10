Covid, screening di massa drive-in alla Fiera del Mediterraneo

PALERMO – Al via a Palermo, alla Fiera del Mediterraneo, lo screening di massa drive-in. Questa mattina i rappresentanti dell’Asp e del Comune insieme al commissario Covid Renato Costa hanno effettuato un sopralluogo per poter partire già da questo giovedì con tamponi rapidi per tutti e test sierologici sui positivi. Secondo quanto si apprende, dovrebbero essere predisposti due percorsi separati ma paralleli, con ingresso dall’area bassa (lato piazza Cascino, via Montepellegrino) e uscita in alto (lato via Sadat) ma non saranno utilizzati i padiglioni e tutti i test verranno organizzati con il sistema drive-in già utilizzato da tempo in alcuni Paesi con focolai di particolare gravità per il richiamo dei positivi che sono stati in quarantena.

“Fa sempre piacere constatare la validità di una propria proposta, soprattutto se accolta e se di beneficio per la collettività: l’utilizzo degli spazi della Fiera del Mediterraneo per l’emergenza Coronavirus che ho lanciato due giorni fa viene oggi declinata positivamente con screening di massa drive in per tamponi rapidi e per tutti i test sierologici sui soggetti positivi. Bene così. Andiamo avanti nel contrasto al virus!”. Così Saverio Romano leader di Cantiere popolare nell’apprendere la nuova iniziativa.