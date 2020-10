Ersu, in pagamento le borse di studio 2019/2020 per le abitazioni

PALERMO – Per tutti gli studenti richiedenti (che frequentano università, accademie di belle arti e conservatori di musica in Sicilia occidentale), che stanno terminando l’anno accademico 2019/2020 è stata messa in pagamento dall’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Palermo, la quota monetaria della borsa di studio relativa al servizio abitativo prevista – come misura speciale per gli studenti fuorisede ERSU – dalla delibera della Giunta Musumeci numero 132 del 7 aprile scorso adottata su iniziativa dell’assessore regionale dell’Istruzione Roberto Lagalla. Si tratta di 1.281 beneficiari che non avevano avuto assegnato il posto letto e che, adesso, percepiscono un contributo che può variare (in quota intera) da 780 a 1.300 euro, in base all’ISSEU del nucleo familiare. (ANSA).