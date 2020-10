I positivi sono 43, tanti tamponi negativi: a Mezzojuso stop zona rossa

PALERMO – Mezzojuso non è più zona rossa in Sicilia. Il provvedimento scadeva il 24 a mezzanotte e non è stato più prorogato. Al momento i positivi si sono fermati a 43 e tanti tamponi eseguiti hanno dato esito negativo. “Questo non significa un liberi tutti – dice il viceprefetto Rosa Inzerilli – I casi positivi ci sono ancora e bisogna mantenere alta l’attenzione. Per questo invito la cittadinanza a rispettare le norme di distanziamento e l’uso della mascherina. In questi giorni proseguiremo con i controlli e con i tamponi alla popolazione. Al momento sono stati eseguiti ai commercianti e sono risultati tutti positivi”. Al momento le zone rosse restano quattro. Sono Torretta, dove l’ordinanza resterà in vigore fino alle 24 del 30 ottobre. Poi Galati Mamertino che è stata prorogata dal governo fino al primo novembre. Poi Sambuca di Sicilia in provincia Agrigento, fino al 7 novembre, e Randazzo nel Catanese. (ANSA).