I sindacati chiedono un incontro a Musumeci: “Grave crisi economica”

PALERMO – Cgil, Cisl e Uil regionali hanno chiesto al presidente della Regione un incontro urgente per discutere della grave situazione economico sociale in atto in Sicilia conseguente all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria e individuare tutte le misure possibili e necessarie a sostenere i settori in crisi per le chiusure e a tutela e sostegno dei lavoratori e delle famiglie. “Riteniamo che la tutela del lavoro – scrivono Alfio Mannino (Cgil), Sebastiano Cappuccio ( Cisl) e Claudio Barone (Uil) nella nota inviata a Musumeci – insieme a quella della salute sia oggi indispensabile per la tenuta della coesione sociale e del tessuto democratico ed economico della regione”.

