Nuova Opel Corsa, la city car che mette insieme sicurezza, accessibilità e piacere di guida

Perché scegliere la Nuova Opel Corsa? Perché Nuova Opel Corsa è la city car che coniuga sicurezza, versatilità e piacere di una guida dinamica a un prezzo incredibile!

E non solo… Opel sostiene il tema dell’accessibilità dotando le sue auto con tecnologie di ultima generazione facilmente raggiungibili per tutti.

E l’accessibilità è uno dei suoi punti forti: Opel infatti si allarga ai giovani che hanno appena conseguito la patente e vogliono godere della libertà di poter andare dove desiderano con la loro Nuova Opel Corsa.

A questo scopo, il Marchio tedesco, offre una particolare proposta riservata ai neopatentati, che per definizione rientrano in una specifica categoria regolata dal punto di vista legislativo ed assicurativo.

Il prezzo della Nuova Opel Corsa è particolarmente competitivo ed è pensato per renderla accessibile e fruibile anche ai più giovani. La proposta d’acquisto è vantaggiosa e impone che la vettura sia intestata a un neopatentato, ovvero al titolare di patente di guida da meno di un anno.

Parola d’ordine: Sicurezza

La Nuova Corsa è la city car equipaggiata di serie in tutte le sue versioni col sistema di frenata automatica di emergenza basato su radar (Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Riconoscimento pedoni e ciclisti).

Il sistema riduce la velocità della vettura di max. 50 km/h per evitare l’impatto o ridurne la forza. In funzione della velocità, il sistema può identificare veicoli, pedoni, biciclette e motociclette.

Il Sistema per la prevenzione dei colpi di sonno, sempre di serie, avvisa il guidatore con tre livelli di allarmi sonori e visivi che è giunto il momento di prendersi una pausa dopo due ore di guida a velocità superiori a 65 km/h.

Il Riconoscimento cartelli stradali rileva i cartelli grazie alla nuova e avanzatissima telecamera anteriore e il Sistema di mantenimento della corsia di marcia che applica leggere correzioni allo sterzo e fa vibrare il sedile del guidatore se la vettura abbandona inavvertitamente la corsia.

Opel Corsa offre anche il nuovo servizio di Opel Connect all’accessibile prezzo di 300 Euro.

La Navigazione live fornisce in tempo reale utili informazioni sul traffico ed è in collegamento diretto con il soccorso stradale e la chiamata di emergenza (eCall). Se si attivano i tensionatori delle cinture o gli airbag, la chiamata di emergenza viene attivata automaticamente.

Attenzione all’ambiente

La Nuova Opel Corsa è anche attenta all’ambiente e taglia i consumi di carburante e le emissioni di CO2 .

Infatti, grazie a un basso coefficiente di resistenza aerodinamica che riduce la quantità di energia per far muovere la vettura, si ottiene a sua volta a una riduzione dei consumi e un livello inferiore di emissioni.

Un taglio del dieci per cento del coefficiente di resistenza aerodinamica porta a una riduzione dei consumi di carburante di circa il due per cento secondo il Nuovo Ciclo di Guida Europeo (NEDC), riduzione che può arrivare fino al cinque per cento quando si guida a 130 km/h.

L’efficienza aerodinamica sfrutta lo shutter, una tecnologia che riduce la resistenza e aumenta l’efficienza dei consumi di carburante chiudendo automaticamente l’apertura anteriore quando si ha meno bisogno di aria di raffreddamento.

Ma per chi vuole essere totalmente green Opel offre la Nuova Opel Corsa in versione 100% elettrica. Il piacere di una city car con tecnologia da grande auto a prova di futuro!!

Nuova Opel Corsa si può trovare nelle versioni

Nuova CORSA Edition

Cerchi in acciaio da 15″ con copriruota silver

Radio con schermo touch da 5″ con Bluetooth® e presa USB

Climatizzatore manuale

Sedili posteriori abbattibili asimmetricamente (60/40)

Nuova CORSA GS Line

Cerchi in lega da 16″ a 4 razze doppie

Multimedia Radio con schermo da 7″ con Bluetooth®, presa USB e proiezione del telefono

Paraurti sportivi anteriori e posteriori

Sedili sportivi

Telaio rigido e modalità sport

Fari anteriori, fendinebbia e fari posteriori Eco LED

Nuova CORSA Elegance