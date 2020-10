PALERMO – Spinnato chiude preventivamente i tre punti vendita di via Principe di Belmonte per sospetta positività al Covid di un collaboratore. Ne dà notizia proprio Spinnato, che in un post sulla propria pagina Facebook scrive: “In via precauzionale, a causa di una presunta positività al Covid di un nostro collaboratore, per garantire la sicurezza dei nostri clienti e collaboratori tutti abbiamo deciso di chiudere temporaneamente i nostri locali di via Principe di Belmonte”. Fuori dalle attività in centro sono stati affissi anche dei cartelli, che recitano lo stesso messaggio apparso sui social. Disposta la sanificazione dei locali.