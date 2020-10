Acicatena, ufficiale: preso Danny Grillo

Nuovo arrivo in casa Acicatena

ACI CATENA – Attraverso una nota ufficiale, l’Aci Catena ha reso noto l’arrivo del nuovo centrocampista Grillo. Ecco l’annuncio:

“La società comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive per la stagione 2020/21 del centrocampista Danny Grillo, classe ‘98. Nel corso della sua carriera calcistica il centrocampista ha vestito le maglie di: Sporting Messina, Acr Messina, Torre Grotta, Mosta ( militante nella massima serie di Malta), Igea Virtus (stagione 2018/19 militante in serie d) e San Venanzo. L’intera società fa un grosso in bocca a lupo al ragazzo, a cui augura le migliori fortune”.