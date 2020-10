Alberi, panchine e aree per cani: Palermo si colora di “verde”

In via Amari 63 aranci, platani in via Libertà

PALERMO – Palermo si colore di “verde”. Prende il via il piano del Comune per piantare in città 2 mila alberi, 14 mila piante e allestire cinque aree giochi e tre per sgambatura cani, presentato oggi dal sindaco Leoluca Orlando e dell’assessore Sergio Marino, oltre in via Amari all’accesso del porto. Un progetto finanziato dall’Europa nell’ambito del Patto per il Sud e affidato alla Reset (proprio nel momento in cui la società ha bisogno di servizi) e che servirà a riqualificare aree urbane e suburbane degradate.

In palio ci sono due milioni di euro, di cui un quarto già speso per pulizie e manutenzioni, mentre il resto verrà utilizzato per 16.082 piante di cui 2 mila alberi (quasi 400 mila euro), forniture di giochi, panchine, cestini, reti, cancelli, pavimenti e orlature (160 mila euro) e infine per manutenzioni (quasi 400 mila euro). “Un intervento significativo e imponente per la riqualificazione del verde cittadino in tutti i quartieri con la soddisfazione di un lavoro che, dalla progettazione fino alla materiale piantumazione degli alberi e alla loro cura, sarà interamente gestito dal Comune, dagli uffici dell’area del verde e dalla Reset – dice il sindaco Orlando Tutto questo conferma la bontà di un lavoro durato anni perché finalmente adesso darà i suoi frutti”.

Le attività sono previste in 25 aree: Harduin, Medaglie d’oro, largo Partinico, piazza Strauss, don Bosco, Donaudy, piazza Giovanni Paolo II (oltre 500 piante), Pallavicino, via Smith, via Cartagine, De Gobbis, Guglielo il buono (140 piante, otto panchine e otto cestini), Lanza di Scalea, Maria santissima Mediatrice, Matera, Mico Geraci, Paladini, Pietré, Tindari, Campania-Trabucco-Michelangelo (113 alberi, 12 panchine e 12 cestini). Inoltre 9.561 piante saranno posizionate in altre 15 negli svincoli Oreto (51 alberi), Bonagia (75 alberi e 300 piante), Ernesto Basile, Calatafimi, Pitrè (333 piante), Lazio, Belgio, via dell’Olimpo, oltre alle aiuole spartitraffico di largo dello stormo, via Longo, via Cinciallegra, del Cigno e viale Regione siciliana. In via Amari ci saranno 63 aranci amari all’altezza del porto, lì dove dovrebbe realizzarsi l’area pedonale che accoglierà i turisti, mentre le tre aree per la sgambatura cani sorgeranno alla Zisa, al Parco Tindari di Borgo Nuovo e allo Zen. Panchine, cestini e giochi per bambini saranno posizionati in via Paladini, via della Giraffa, via Tindari, via de Gobbis, via Smith, via Matera, mentre saranno integrati i platani di via Libertà e viale Strasburgo e le alberature di corso Calatafimi.

“Sono particolarmente grato a tutti i dipendenti del Comune che in questi mesi si sono impegnati perché questo progetto vedesse la luce – dice l’assessore Sergio Marino – Un progetto che in modo molto significativo a unito e metto a frutto competenze diverse, tutte unite da una grande passione e amore per la città”.