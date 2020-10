Assembramenti e distanziamento: scattano i controlli e fioccano multe

CATANIA – Controlli serrati delle fiamme gialle. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania continuano l’opera di sensibilizzazione e controllo al corretto adempimento alle stringenti norme a tutela della salute pubblica emanate dalle Autorità di Governo. Nel corso della scorsa settimana le pattuglie ed il naviglio del Corpo hanno assicurato una capillare opera preventiva e repressiva in tutto il territorio e nelle acque prospicienti la Provincia etnea, constatando l’inosservanza degli obblighi volti al contenimento dell’epidemia di Coronavirus da parte di 15 cittadini e di 3 imprenditori.

I controlli

In particolare, i 111 Finanzieri impegnati sul territorio negli specifici servizi, sia predisposti d’iniziativa sia in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, hanno verificato che cittadini e commercianti indossassero correttamente i dispositivi di protezione individuale e mantenessero le distanze sociali, disperdendo gli assembramenti formatisi nelle zone di maggior afflusso. In 18 occasioni i militari hanno constatato una palese violazione delle norme in vigore ed hanno quindi proceduto a contestare la relativa sanzione amministrativa.

Le sanzioni

Da sottolineare l’attività condotta dalle Fiamme Gialle anche in mare, ove le motovedette del Corpo hanno effettuato numerose crociere volte a verificare che pescatori e vacanzieri rispettassero le regole anti-Covid. Anche nei prossimi giorni, i militari del Corpo continueranno tale fondamentale attività di controllo, volta a prevenire il diffondersi della pericolosa epidemia Covid-19, ma in tal senso è fondamentale la collaborazione ed attenzione richiesta a tutti i cittadini nel seguire le norme di contenimento disposte dalle Autorità di Governo.