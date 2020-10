Colpaccio del Paternò: c’è la firma di Dall’Oglio

Un super colpo per il Paternò

PATERNO’ – Il Paternò Calcio comunica di aver acquistato titolo definitivo, il difensore centrale Maurizio Dall’Oglio.

Difensore d’esperienza, classe 1989, di Milazzo, arrivato dal Licata, nella sua carriera ha vestito le maglie di Casarano, Igea 1946, Milazzo, Vittoria, Valle Grecanica, Messina e Modica.

Il calciatore, un top player per la categoria, si è subito messo a disposizione del tecnico Gaetano Catalano, pronto per il match casalingo contro Dattilo 1980 in scena domani allo stadio “Orazio Raiti” di Biancavilla.