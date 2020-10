Covid, crescono ancora i contagi a Catania: 197 nuovi positivi

CATANIA — Sono 197 i nuovi contagi a Catania registrati nelle ultime 24 ore. In totale, in Sicilia, sono 860 i nuovi positivi al Covid 19, 10 i decessi e 61 i guariti. Cresce, intanto, il malcontento tra i cittadini, così come i controlli e i provvedimenti che, in alcuni casi, hanno portato a decisioni drastiche.

La protesta in Tribunale

Si scalda l’atmosfera in Tribunale. Gli avvocati etnei protestano contro gli assembramenti tra i corridoi. “Se ti viene il covid – chiede un avvocato – chi ringraziamo dopo questo assembramento in tribunale? Spero che qualcuno ci metta subito impegno e risolva la situazione”.

Mercati aperti, ma più controlli

Negli ultimi due giorni il Corpo di Polizia Municipale ha intensificato i servizi di controllo nelle aree mercatali della Fiera di Pizza Carlo Alberto e della Pescheria. L’amministrazione comunale, tramite l’assessore Ludovico Balsamo, rivolge un nuovo appello agli operatori commerciali al fine di attuare comportamenti idonei idonei a evitare il diffondersi dei contagi, che potrebbe costringere a misure drastiche, come la chiusura dei mercati.

I contagi ad Aci Catena

Sono 43 i positivi ad ci Catena. Il sindaco Nello Oliveri informa la cittadinanza che anche oggi il numero dei casi registrati nel territorio comunale continua a crescere. “Dall’ultimo rapporto di aggiornamento comunicato in data odierna dall’Asp – si legge in una nota – salgono a 43 i positivi (25 donne e 18 uomini) nel territorio comunale, mentre sale anche il numero dei soggetti costretti ad isolarsi nel proprio domicilio, ad oggi questi sono 114. Nessun catenoto è ricoverato in strutture ospedaliere”.

L’invito alla cittadinanza

Il sindaco Nello Oliveri, continua ad invitare la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente all’ultimo Dpcm del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ed a quello emesso dal governatore Nello Musumeci. “Confido e mi raccomando al senso di responsabilità di tutti poiché il dato è in continua crescita e bisogna in un qualche modo – continua Oliveri – conviverci, per cui richiamo ai propri doveri ogni singolo mio concittadino alla cura igienico-sanitaria ed alla protezione della persona, nonché evitare le uscite se non strettamente necessarie e, ripeto, rispettare in toto i decreti statali e regionali”.

A Belpasso chiudono i parchi gioco

Troppi contagi nel Comune di Belpasso: il sindaco Daniele Motta ha stabilito la chiusura dei parchi gioco e si è appellao ai cittadini. L’imminente festività dei Morti potrebbe provocare assembramenti. “Siamo ormai prossimi ad un evento che tocca da vicino tutti noi, la commemorazione dei nostri cari defunti – scrive. Tuttavia bisogna considerare il momento storico che stiamo vivendo, una pandemia che ci tiene costretti a casa se non per impegni improrogabili. Il consiglio, dunque, è quello di non recarsi al cimitero proprio nei giorni 31ottobre 2020 e 1 e 2 novembre 2020 al fine di evitare assembramenti”.