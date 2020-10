Esce “No reason” della dj palermitana Claudia Giannettino

Claudia Giannettino, nota alle cronache per il suo doppio ruolo, maestra di giorno e dj la notte, fa un passo avanti e diventa producer, termine con il quale si indicano gli artisti che compongono musica propria. Esce domani (mercoledì 28 ottobre 2020) su Beatport, la piattaforma internazionale specializzata nel genere dance, il brano No Reason, per l’etichetta Prison Entertainment.

Claudia Giannettino

La prima produzione personale di Claudia Giannettino arriva in un momento particolare della sua quasi ventennale carriera, dato che è stata recentemente selezionata fra le dj che possono aspirare all’ingresso nella top 100 del concorso Djanemag, lanciato ogni anno da DjMag, nota rivista britannica del settore. Proprio quando ha deciso di sospendere l’attività live per le conseguenze dalla pandemia mondiale, l’artista siciliana ha trovato un importante riscontro internazionale, che l’ha indotta a dare finalmente sfogo anche alla propria creatività, incidendo in studio una traccia tutta sua.

In No Reason c’è il suo modo di vedere la musica e tutto l’amore per la techouse. «La musica – afferma Claudia – è evasione ed espressione, riesce a creare condivisione, accompagna le nostre giornate, i momenti belli come quelli brutti, ha la caratteristica di essere universale, può essere ascoltata da chiunque e riesce a trasmettere innumerevoli emozioni e sensazioni. Non ha confini ed è la chiave di tutto. Ci sono tante sfaccettature nella musica e io amo ascoltare tanti generi, ma senza perdere mai di vista la techno, la techouse e l’house». In poche parole, per la dj palermitana, «la musica è sacrificio ma anche gioia di fare ciò che si ama».