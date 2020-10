Green Basket, sospese tutte le attività giovanili

PALERMO – I giovani atleti del Green Basket, almeno per il momento, secondo quanto stabilito dall’ultimo Dpcm non potranno proseguire le loro attività. Ad annunciare lo stop è la società stessa con un comunicato:

“La SSD Green Basket ‘99 arl, alla luce dell’ultimo Dpcm emesso dal Governo, comunica la sospensione di tutte le attività del settore giovanile e del settore Minibasket a partire dal 26 ottobre e per tutta la durata del provvedimento in atto, in attesa di ricevere comunicazioni e delucidazioni da parte della Federazione e dal Ministero dello Sport in merito”.

La prima squadra, invece, si sta avvicinando a grandi passi all’inizio del campionato: “Proseguono invece normalmente le attività della prima squadra, che continuerà i propri allenamenti al PalaMangano. La prima giornata di campionato, su richiesta della LNP, è stata posticipata dal weekend del 24-25 novembre”.