In un bene confiscato alla mafia un nuovo presidio sanitario dell’Asp

PARTINICO – Un bene confiscato alla mafia diventa a Partinico (Palermo) un presidio sanitario per i cittadini. L’edificio, messo a disposizione dal commissario prefettizio del Comune, Guido Longo, al piano terra di via Mancuso, ospita i primi ambulatori specialistici, che di solito operano all’interno dell’organizzazione dell’ospedale civico. Sono già attivi quello di Diabetologia e di Medicina, mentre domani entrerà in funzione quello di Ortopedia. Durante la settimana saranno operativi anche Chirurgia, Urologia, Nefrologia, Oculistica e Cardiologia.

Il presidio di via Mancuso è composto da nove stanze, due ampie sale d’attesa e servizi igienici. “La bandiera italiana che sventola su un bene confiscato alla mafia – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni – è il simbolo delle nostre azioni ed è la nostra forza: un chiaro messaggio per quanti vogliono difendere gli interessi della collettività.

Il presidio di via Mancuso rappresenta, inoltre, un bellissimo esempio di collaborazione tra istituzioni per la migliore soluzione a favore del cittadino”. Visite ed esami potranno essere prenotati al Cup di largo Casa Santa, dove sarà possibile pagare anche il ticket. In via prioritaria verranno recuperate le visite che non erano state effettuate a seguito della rimodulazione dell’ospedale in nosocomio per il ricovero di pazienti Covid-positivi. (ANSA).