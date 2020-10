Marsala Volley, si lavora in campo: nel mirino il Club Italia

Le marsalesi si alleano in vista dell'impegno contro il Club Italia in programma domenica 1 novembre

MARSALA – Eccezionalmente nel mattino di lunedì staff tecnico e atlete della Sigel Marsala Volley, puntualmente, si sono ritrovati per cimentarsi in una nuova settimana di lavoro, in previsione dell’impegno di campionato, penultimo di andata, fissato per domenica 1 novembre al Centro Federale Pavesi di Milano contro Club Italia Crai.

La ripresa della preparazione è partita dal “Fortunato Bellina” con coach Daris Amadio che ha prediletto per un’altra mezza giornata di lavoro dopo quella svolta sabato scorso. Allenamento a gruppi nel mattino per le azzurre, mentre è stato lasciato libero il pomeriggio.

Oggi prevista una doppia seduta di tecnico al “Fortunato Bellina” a ranghi completi. Così organizzato e ripartito il lavoro settimanale l’obiettivo di Demichelis & Company è saper riuscire, attraverso un regolare e costante allenamento, a non allentare la tensione per alcuna ragione al mondo verso i futuri appuntamenti ufficiali, vista e considerata la situazione paradossale che si sta venendo a creare nel girone di appartenenza con lo spostamento a data da destinarsi di tante, troppe gare. Nel mirino di coach e squadra c’è già il Club Italia.