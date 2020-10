Oggi la diretta video con Razza in redazione

Oggi alle 14 l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza sarà ospite nella redazione di Livesicilia per una videodiretta in cui risponderà ai quesiti dei nostri lettori. Le domande sono state inviate al nostro giornale in questi giorni (fino a ieri) dai lettori di Livesicilia e riguardano ovviamente l’emergenza della pandemia da Coronavirus. Condurrà il direttore di Livesicilia Salvo Toscano.

Sarà l’occasione per approfondire con l’esponente del governo regionale le ultime novità legate al Covid e per fare il punto sulla situazione in Sicilia dal punto di vista dell’emergenza sanitaria. La diretta sarà trasmessa alle 14 sulla pagina Facebook di Livesicilia e successivamente sarà visibile sul sito insieme a un articolo che ne riporterà i contenuti.