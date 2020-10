Palermo-Turris: al via il rimborso per i biglietti acquistati

CALCIO - SERIE C

I tifosi rosanero che hanno acquistato il biglietto per la gara contro la Turris potranno ricevere il rimborso

PALERMO – Il 21 ottobre scorso il Palermo avrebbe dovuto affrontare la Turris e per la prima volta lo avrebbe fatto con il sostegno dei tifosi, ma, come noto, la gara non si più disputata.

I tifosi che hanno acquistato i biglietti per assistere alla gara avranno a breve il rimborso di quanto speso.

“Il Palermo comunica che il proprio ticketing partner Vivaticket ha già disposto e avviato la procedura automatica di rimborso di tutti i biglietti acquistati online per la gara Palermo-Turris prevista per mercoledì 21 ottobre allo Stadio Barbera e lo stesso giorno rinviata dalla Lega Pro. Senza ulteriori procedure da parte dei tifosi – scrive il club rosanero -, l’importo speso viene quindi automaticamente riaccreditato, per intero, nel conto utilizzato al momento dell’acquisto del biglietto”.