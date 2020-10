Palermo, Zamparini presenta ricorso per l’inibizione

PALERMO – Zamparini non si arrende e prova a giocarsi l’ultima carta. L’ex patron del Palermo ha presentato ricorso al Collegio di garanzia del Coni per l’inibizione di 5 anni inflitta della Corte federale d’appello per il fallimento del club.

L’imprenditore friulano in primo grado era stato prosciolto insieme a tutti gli altri deferiti, ma la Corte della Figc ha accolto il ricorso della Procura federale, ribaltando la sentenza. Tra i coinvolti, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, ci sono la figlia Silvana (sei mesi di inibizione), la moglie Laura Giordani (sei mesi di inibizione) e l’avvocato Bettini (sei mesi di inibizione), tutti e tre facevano parte del Cda dell’Us Città di Palermo seppure in periodi differenti e adesso hanno chiesto l’annullamento della decisione.

A presentare ricorso è stato anche Emanuele Facile, Ad del club rosanero quando il club era sotto il controllo di Sport Capital Group, inibito per un anno, così come John Treacy inibito per nove mesi. Oltre a loro, hanno deciso di appellarsi alla sentenza di secondo grado anche due degli amministratori del club durante la gestione di Arkus Network: l’allora presidente Alessandro Albanese e il vicepresidente Vin- cenzo Macaione, entrambi inibiti per un anno.