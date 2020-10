Positivo al covid pizzicato in fila alla posta: denunciato

CATANIA – In fila alla posta invece che in quarantena. Ieri il personale delle volanti impegnato nell’attività di controllo è intervenuto presso l’ufficio postale di via Plebiscito dove era stato segnalato un assembramento di utenti sulla sede stradale. Nel corso del controllo dei soggetti che comunque erano distanziati e provvisti di mascherina si provvedeva ad identificare un uomo (classe1989) in disparte rispetto agli altri, il quale dal controllo ai terminali della locale Sala Operativa risultava inserito nelle liste dei pazienti positivi al covid-19 e quindi in quarantena.

La versione dell’uomo

L’uomo ha detto di aver ricevuto lo scorso venerdì la telefonata da parte di un incaricato dell’USCA dell’ASP Catania che gli avrebbe comunicato la negatività al tampone e per tale motivo era uscito di casa. Tuttavia, non esibiva alcuna documentazione sanitaria attestante la sua negatività. Anche gli accertamenti compiuti dalla Sala Operativa presso l’ASP confermavano ancora il suo stato di soggetto sottoposto alla quarantena. Per tale motivo veniva scortato a bordo del suo mezzo fino alla sua abitazione e denunciato in stato di libertà per il reato violazione delle Leggi Sanitarie.