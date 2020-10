“Pronto soccorso intasati, le altre malattie non vanno in ferie”

ROMA- Al Gemelli “abbiamo circa 50 persone in terapia intensiva e altre 200 nel Covid Hospital ma, soprattutto, quello che preoccupa è la pressione sui pronto soccorso”. A mettere in guardia, durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, è Luca Richeldi, direttore dell’unità di Pneumologia del Policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts), sottolineando che “questo intasamento dei pronto soccorso è molto rischioso perché, non solo le altre malattie non sono andate in ferie, ma ci avviamo verso l’inverno, stagione in cui tutte altre malattie respiratorie fanno sentire i loro effetti”. (ANSA).