Rotary, Di Costa in visita ai club del distretto

Si è conclusa la visita di Alfio Di Costa, Governatore del Distretto 2110 Sicilia-Malta, ai Club Rotary del Distretto a Palermo. Accompagnato da una delegazione dei Club Rotary Palermo Teatro del Sole e Rotary Palermo Parco Madonie, il governatore ha visitato l’Orto Botanico, istituzione museale e didattico-scientifica dell’Università degli Studi e polmone verde tra i più importanti d’Europa con più di due secoli di storia. A seguire i presidenti dei rispettivi club, Giovanni Borsellino e Fabio Torre con la delegazione, hanno partecipato all’incontro tra il Governatore Alfio Di Costa e il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, al quale hanno confermato l’ impegno di collaborazione tra la pubblica amministrazione e il service dei Club. Il sindaco ha ringraziato per quello che i Rotary club hanno effettuato ed effettueranno con le attività di service, nell’assistere le fasce sociali più vulnerabili della città particolarmente in difficoltà durante il periodo di pandemia di Covid -19. I presidenti e il governatore hanno rinnovato il loro supporto per affrontare la seconda ondata con l’impegno delle attività di service dei soci rotariani.