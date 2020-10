CATANIA – Non si ferma l’azione di contrasto della criminalità predatoria a opera della Polizia di Stato che ha intensificato non soltanto l’attività di prevenzione.

Gli arresti

Al termine di un’articolata indagine, in applicazione di un Ordine di Custodia Cautelare emesso dall’Autorità Giudiziaria, la Squadra Mobile ha arrestato i catanesi Francesco Angelo Stella (classe 1978) e Rosario D’Ignoti (classe 1986) perché ritenuti gravemente indiziati di una rapina aggravata in concorso.

Le indagini

Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’attività investigativa avviata dalla squadra dei “Falchi”, con il coordinamento della Procura della Repubblica etnea, che ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati in merito ad una cruenta rapina avvenuta lo scorso 6 ottobre scorso ai danni di un ragazzo appena maggiorenne.

Lo scippo al parco

Nell’occasione la vittima è stata avvicinata, mentre stava tranquillamente passeggiando in un noto parco del centro cittadino, da uno dei due indagati il quale, dopo averlo percosso e minacciato con un coltello lo ha derubato dello smartphone. Il rapinatore è poi riuscito a fuggire grazie all’ausilio di un complice che lo attendeva a bordo di una automobile parcheggiata con il motore acceso in una via limitrofa.

La fondamentale collaborazione del ragazzo ed i conseguenti sviluppi investigativi hanno consentito di acquisire un esaustivo quadro probatorio che permetteva alla locale Autorità Giudiziaria di emettere una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i predetti.