Di Salvo: “Subito un tavolo permanente sulla crisi”

CATANIA – Il consigliere Di Salvo lamenta l’assenza dell’amministrazione comunale. “Una economia quella creata dalla ristorazione, pub, bar, palestre che frutta non meno del 40% del prodotto interno lordo di Catania e provincia e se si considera l’indotto andiamo oltre”, scrive in una nota stampa.

I limiti delle misure del governo

“Un DPCM che chiaramente crea svantaggi ad una specifica categoria di titolari di partita IVA creando probabilmente inconsapevolmente un ‘altra fascia di lavoratori che si iscriveranno al registro dei nuovi disoccupati o di altri che saranno costretti ad abbassare le saracinesche per non aprirle più”, continua. “In tutto questo si avverte la puntuale assenza, l’incolmabile vuoto dell’Amministrazione Comunale come se, gli eventi di massa di queste ore, non riguardassero anche la responsabilità di chi è stato scelto anche dagli stessi commercianti alla guida della Città”, attacca.

La proposta

“È chiaro non ci si aspetta che l’Amministrazione possa emettere ordinanze in deroga al DPCM ma ci si aspettava – continua- credibilità e fedeltà per tutti coloro che ancora una volta stanno vivendo il dramma a difesa di un loro diritto. Pertanto ancora una volta ci voglio credere, propongo all’Amministrazione di istituire un tavolo delle Istituzioni permanente, come ha già fatto nella fase della crisi economica del Comune, con la deputazione catanese Nazionale, Europea, Regionale e i Sindacati, per far valere nelle sede Istituzionali proposte per sostenere, individuare, condividere iniziative oltre a quelle già adottate dal Governo Nazionale a sostegno delle categorie coinvolte della Città Metropolitana di Catania anche perché Catania non è Milano i nostri operatori commerciali per la continuità delle loro attività hanno bisogno di interventi mirati”.