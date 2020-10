Un volontario è positivo al Covid, chiusa una casa famiglia

Tutte le persone entrate in contatto con lui, così come prevede la normativa, sono in quarantena

TRAPANI – Il vescovo Pietro Maria Fragnelli ha disposto la chiusura del centro diurno “Casa famiglia Domenico Amoroso” e degli altri servizi dell’Arco della Speranza (ex asilo Caritas) a Trapani dopo che uno dei volontari del Servizio civile impegnati nella struttura è risultato positivo al Covid19. Tutte le persone entrate in contatto con il positivo, così come prevede la normativa, sono in quarantena, monitorate dalle “Unità Speciali di Continuità Assistenziale” (U.S.C.A.) dell’Asp di Trapani per la gestione dell’Emergenza Covid-19. Il vescovo ha espresso la propria vicinanza agli operatori e ai volontar e alle famiglie delle persone che frequentano la struttura. (ANSA).