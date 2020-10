Zona industriale e rete idrica, l’intervento di Biriaco

CATANIA – “Oggi si compie un concreto passo in avanti verso la riqualificazione della zona industriale di Catania. L’aggiudicazione dei lavori per il rifacimento della rete idrica potabile e industriale del polmone produttivo del nostro territorio è un tassello fondamentale per dare speranza alle imprese che operano da anni in una situazione di precarietà”. Lo afferma il presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, che rileva come le carenze e le inefficienze del sistema idrico nell’area di Pantano d’Arci abbiano comportato non solo uno spreco di preziose risorse a causa di una rete colabrodo, ma anche un forte svantaggio competitivo per tutte le aziende dell’area costrette in molti casi a provvedere autonomamente al proprio approvvigionamento idrico.

“Con l’aggiudicazione dei lavori che consentiranno il rifacimento delle condotte, sia per uso potabile che industriale, e delle reti di telecontrollo, attingendo alle risorse del Patto per Catania – aggiunge il leader degli industriali etnei – si procede finalmente, anche se a piccoli passi, verso la realizzazione di quel crono programma per il rilancio dell’area che Confindustria Catania aveva fortemente auspicato e messo in campo nel corso delle riunioni condotte nei mesi scorsi con i rappresentanti di Sidra, Comune di Catania e Irsap. A completare positivamente il quadro delle azioni in corso nell’area, rileviamo inoltre con forte apprezzamento gli interventi di urgenza disposti dal governatore Nello Musumeci per la pulitura dei canali Buttaceto, Arci, Jungetto e Bicocca, che certamente contribuiranno a scongiurare il pericolo di esondazione garantendo una maggiore sicurezza a lavoratori e imprese”.