Birra ‘regina’ dei siciliani, sei su dieci non ci rinunciano

PALERMO – I siciliani hanno le idee chiare: la birra è la loro regina dei consumi e della socialità, soprattutto fra le mura di casa. Lo rivela un sondaggio commissionato da Birra Messina all’Istituto di Ricerca Piepoli, dal titolo: “Birra e socialità in Sicilia: specchio dei tempi che cambiano”. I risultati sono stati presentati durante un ‘aperitivo telematico’ che ha visto gli interventi della Cooperativa Birrificio Messina, di Alfredo Pratolongo, direttore della comunicazione e degli affari istituzionali di Heineken Italia, e di Alessandro Amadori, vicepresidente dell’Istituto di Ricerca Piepoli. A moderare l’evento Ada Parisi, giornalista e blogger di Siciliani creativi in cucina.

I risultati

Dalla ricerca emerge che per 6 siciliani su 10 la birra è la bevanda più socializzante. Anche al di sopra del caffè, che arriva al 14 per cento, e del vino che tra bianco, rosso e spumante tocca appena il 20 per cento. Per 7 siciliani su 10 (circa il 69 per cento) la birra è stata anche la terza bevanda più consumata negli ultimi mesi, dopo acqua e caffè. Nonostante i tempi duri e le limitazioni imposte dal momento storico, quindi, per il 93 per cento degli abitanti dell’Isola continuano ci sarà sempre spazio per una birra.

La Sicilia, insomma, è terra di chi ama la birra. La ricerca ha indagato anche sulle occasioni di consumo, la percezione e il vissuto della birra: in Sicilia i consumi sono avvenuti principalmente tra le mura domestiche (per il 77 per cento), ma anche quelli fuori casa hanno retto il colpo, attestandosi al 59 per cento. Il luogo di maggior consumo è la pizzeria, seguita dal ristorante, dai pub e infine da bar e altri locali.

Il 38 per cento degli intervistati in Sicilia, inoltre, concorda nel sostenere che non serve un’occasione speciale per comprare birra. Tra i momenti ideali per berne una, invece, al primo posto c’è la cena con il 74 per cento delle preferenze seguita dal dopocena con il 22; chiudono l’aperitivo e il pranzo.

‘Battuto’ il Nord-est del Paese

E c’è anche una curiosità, che sfata inaspettatamente un luogo comune: considerando i dati di consumo settimanale di birra degli ultimi mesi, a pasto e di tipo responsabile, la Sicilia supera anche il Nord-est d’Italia. Il trono dunque spetta all’Isola, che scalza una zona di cultura birraria per eccellenza.

Prendono quota le birre speciali

Quali sono i gusti dei siciliani? In fatto di preferenze la scelta ricade spesso sulle birre chiare (l’81 per cento le ha predilette durante il lockdown), ma cresce l’attenzione per le birre speciali: il loro consumo in Sicilia è salito dal 26 per cento durante i mesi del lockdown al 38 per cento di oggi. Dati coerenti con un’altra evidenza emersa dalla ricerca: durante la chiusura totale, un siciliano su tre ha avuto modo di provare nuove birre e ne è rimasto stregato. I numeri incoraggiano anche le birre di territorio, quelle che ‘raccontano’ una regione e le sue peculiarità, apprezzate dal 44 per cento dei siciliani.

Sicilia fedele alle origini

La ricerca non mette in luce solo l’attaccamento dei siciliani alla birra, ma anche quello nei confronti della propria terra: il 90 per cento dei siciliani dichiara di conoscere Birra Messina e il 57 per cento la consuma, ma sull’Isola si evince anche una certa soddisfazione: secondo un’analisi di mercato Doxa, “I siciliani e la sicilianitudine”, il 94 per cento degli intervistati si dice orgoglioso che il brand commercializzi la propria birra in tutta Italia. Questo orgoglio si riflette anche sui risultati legati al sale di Trapani, fra gli ingredienti di punta dall’azienda, che per il 90 per cento dei siciliani rappresenta l’unione tra il nord e il sud dell’Isola.