DATTILO – Il tecnico del Dattilo, Ignazio Chianetta, ha parlato prima della sfida contro il Paternò. Di seguito le sue parole:

“Per noi è una partita importante, siamo reduci da una sconfitta e vogliamo rifarci. Turn over? Faremo delle scelte in base agli allenamenti e alle condizioni dei calciatori. I ragazzi si allenano da professionisti, quindi non sono preoccupato della condizione”.