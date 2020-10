E’ morto Pino Scaccia, era ricoverato per Covid

Pino Scaccia, storico inviato della Rai è morto per Covid oggi, mercoledì 28 ottobre. Scaccia, romano, classe 1946, era ricoverato da settimane in una struttura della Capitale per coronavirus. Da inviato della Rai ha seguito numerosi avvenimenti, dalla prima guerra del Golfo al conflitto serbo croato, dalla disgregazione dell’ex Unione Sovietica e della ex Jugoslavia. Si è occupato inoltre di cronaca con particolare riferimento a mafia, terrorismo e sequestri di persona oltre a disastri naturali. Ha scritto 15 libri.