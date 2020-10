FC Messina, arriva un under: preso Di Giorgio

Colpo under per l'FC Messina

MESSINA – Football Club Messina comunica di aver trovato l’accordo che legherà il calciatore Manfredi Di Giorgio al club giallorosso fino al termine della stagione 2020/2021.

Palermitano, nato a Casteldaccia il 2 ottobre 2002, Di Giorgio sarà a disposizione di mister Pino Rigoli sin dalla trasferta di domenica prossima contro il Rende.



Cresciuto nei settori giovanili di Calcio Sicilia e Fortitudo Bagheria, il nuovo volto della mediana giallorossa ha vestito la maglia del Villabate nella stagione 2018-2019, trovando spazio in prima squadra nel torneo di Promozione. Nella scorsa annata il salto in Eccellenza con l’Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo, categoria mantenuta nella prima parte dalla stagione in corso, quando Di Giorgio ha collezionato sette presenze con il Mazara.