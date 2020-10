FC Messina, esordio da sogno per Caballero: “Volevo tirare il rigore”

FC MESSINA – Pablo Caballero alla prima da titolare con la nuova maglia del Football Club Messina, ha risolto il derby contro l’Acr Messina firmando il suo primo gol al “Franco Scoglio”. Ecco le sue parole dopo la gara rilasciate a la “Gazzetta dello Sport”:

“Non c’era un rigorista designato. Sentivo di tirarlo, quel rigore, e ho preso il pallone in mano. Il terreno non era in buone condizioni: nella zona del dischetto era peggio. Sono scivolato ma è andata bene. Mio arrivo? Mi ha contattato il ds Grabinski, descrivendomi progetto e ambizioni. E’ stato semplice dire “Sì”: una nuova lingua da imparare, un paese in cui desideravo giocare, un obiettivo da concretizzare. Qui c’è gente che vive per il club”.