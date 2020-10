Il consiglio comunale elegge i nuovi revisori dei conti

PALERMO – Il consiglio comunale di Palermo ha eletto il nuovo collegio dei Revisori dei conti. Sala delle Lapidi si è riunita oggi in presenza per la prima volta dopo il voto sulla sfiducia al sindaco Orlando: una scelta obbligata, visto che andava effettuato il sorteggio. A essere stati eletti sono Carmelo Scalisi, Vincenzo Traina e Salvatore Palilla; rimarranno in carica fino al 2022.

L’Aula ha prima approvato l’elenco dei 253 candidati e poi proceduto al sorteggio di nove nominativi: i primi tre eletti, gli altri di riserva (Salvatore Sardo, Francesco Terranova, Giuseppe Tindaro Scartà, Aldo Fava, Paolo Cerverizzo e Mario Centineo). Una modalità prevista per legge e che ha sottratto ai consigli comunali la facoltà di scegliere i revisori che svolgono un ruolo di controllo all’interno degli enti locali. In questi anni non sono mancate le occasioni di scontro fra il collegio e l’amministrazione Orlando sulla tenuta dei conti di Palazzo delle Aquile, coi revisori che hanno espresso anche pareri negativi sui bilanci.