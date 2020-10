Il coprifuoco non basta più: Francia e Germania verso il lockdown

Il coprifuoco non basta più contro il coronavirus e alcuni paesi si preparano al lockdown nazionale in Europa, dove in una settimana il numero di decessi è salito del 40%. I primi a chiudere saranno i francesi: oggi atteso il discorso di Macron. In Germania, Merkel punta a un lockdown “light” di un mese dal 4 novembre: chiusi bar, ristoranti, centri sportivi, teatri e cinema, vietati gli assembramenti e le manifestazioni pubbliche, aperte scuole ed asili. I contagi nel mondo si avviano intanto a 44 milioni, mentre le morti hanno superato gli 1,65 milioni. In Usa 500 mila contagi in una settimana, oltre 73mila i