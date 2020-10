Marsala Volley, il Club Italia ha delle positive al Covid: gara rinviata

La gara era in programma per domenica 1 novembre

MARSALA – Niente sfida al Club Italia per il Marsala Volley. Il club siciliano si stava preparando per la sfida in programma domenica 1, ma adesso dovrà rimandare.

“S.S.D.R.L. Marsala Volley comunica che la Lega Volley Femminile Serie A, dopo avere ricevuto un’informativa da parte del Club Italia relativa ad alcune positività al virus SARS-CoV-2 emerse nel gruppo squadra delle federali, ha disposto il rinvio della gara di campionato di A2 Nazionale tra Club Italia Crai e Sigel Marsala Volley, valevole per l’8ª giornata di andata nel girone “Ovest”, fissata per domenica 1 novembre 2020 p.v., ad altra data che verrà resa nota in seconda istanza dalla stessa Lega Volley Femminile Serie A.

La circolare ufficiale di Lega Volley Femminile motiva così lo spostamento della gara di campionato tra Club Italia Crai e la Sigel Marsala Volley:

“In Serie A2, è stato disposto il rinvio a data da destinarsi di due gare dell’ottava giornata del Girone Ovest: si tratta di Green Warriors Sassuolo-Exacer Montale e di Club Italia Crai-Sigel Marsala, che non si disputeranno a causa di casi di positività accertati nei gruppi squadra di Sassuolo e del Club Italia”.