Maxi sequestro della Finanza: “8.000 pallet contraffatti”

CATANIA – Li marchiavano a fuoco con loghi falsi. A Catania, ben 4 stabilimenti producevano pallet taroccati, un mercato complesso che vale milioni, sul quale ha messo le mani la guardia di finanza. Eseguito un maxi sequestro di 8mila bancali, scoperti lavoratori in nero e fruitori del reddito di cittadinanza. I particolari.

L’operazione

A eseguire le indagini è stato il comando provinciale della guardia di finanza di Catania. Controllate 7 imprese, scoperti 4 stabilimenti abusivi, che impiegavano ben 12 lavoratori in nero. Tra questi, c’erano anche 5 percettori del reddito di cittadinanza.

Pallet taroccati

Le imprese, una delle quali era “sconosciuta al fisco”, avevano contraffatto il noto marchio EPAL che riproducevano “a fuoco” sui pallet. Un marchio che vale una garanzia, perché affiliato al consorzio Conlegno, organizzazione che raccoglie e tutela molte aziende del settore del legno e che impone determinate caratteristiche costruttive ai propri prodotti.

Pedane “nocive”

I finanzieri hanno documentato che il mancato rispetto delle procedure di realizzazione dei pallet ha comportato anche il rischio di contaminazione con “vernici e impregnanti non tracciati”. I pallet taroccati “possono rivelarsi anche molto pericolosi per gli operatori che li maneggiano, non essendo garantita la robustezza e qualità dei materiali impiegati per la loro costruzione”.

Denunciati a piede libero quattro imprenditori, accusati di contraffazione, ricettazione e reati ambientali.