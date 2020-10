Nuovo Dpcm anti Covid: protesta dei tassisti in piazza Indipendenza

PALERMO – Protesta dei taxi a Palermo questa mattina per manifestare contro il ritardo dei ristori promessi dalle istituzioni regionali e nazionali. Decine di auto si sono dati appuntamento intorno alle 10, in piazza Indipendenza, dove, a colpi di clacson, hanno voluto richiamare l’attenzione di Palazzo dei Normanni e di Palazzo d’Orleans nei riguardi di una categoria duramente provata dalle norme anti Covid. Traffico in tilt tra via Re Ruggero, corso Calatafimi e corso Alberto Amedeo. (ANSA).