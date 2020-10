PATERNO’ – Gaetano Catalano, tecnico del Paternò, ha parlato prima della sfida contro il Dattilo. Ecco le sue parole:

“La squadra ovviamente non è al top della forma, ma occorre stringere i denti. Dobbiamo cominciare a fare punti per muovere la classifica. Non sarà facile, anche perché siamo reduci da 90 minuti pesanti dopo tanti giorni senza allenamenti, ma ripeto bisogna fare punti a tutti i costi”.