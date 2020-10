Real Siracusa, Miraglia sullo stop: “Questo sport è tutto”

SIRACUSA – Simone Miraglia, esterno offensivo del Real Siracusa, ha parlato attraverso le colonne de “Il Giornale di Sicilia”. Ecco le sue parole:

“Sarà fondamentale acquisire ancora più consapevolezza nei nostri mezzi per portare a termine il nostro obiettivo. Personalmente sono felice di essere tornato al gol. Era da marzo che non segnavo, poi chiusero tutto, adesso è successa la stessa cosa. Avevamo intrapreso un buon ritmo prima dello stop. Credo che non ci si potrà neppure allenare per cui sarà più complicato dopo ripartire nuovamente. Per noi questo sport è tutto, una valvola di sfogo importante e sarà dura rinunciarci anche se per un po'”.