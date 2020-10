StartCup Sicilia, vince il “casco” del progetto Automa

Il progetto Automa si è aggiudicato, in data 28 ottobre, l’edizione 2020 di StartCup Sicilia svoltasi a Palermo, in collegamento attraverso la piattaforma webex. L’idea imprenditoriale vincitrice verte su Hermes, un dispositivo di sicurezza, simile ad un casco, dotato di appositi filtri che garantiscono l’incolumità da contatti con agenti contaminati, come il virus riconducibile all’infezione da Covid-19. Il dispositivo possiede praticità e funzionalità che lo distinguono sul mercato, anche perché potrebbe essere utilizzato in funzione di auto contenimento per i soggetti infettivi.

Alla finale della StartCup Sicilia hanno partecipato le nove idee imprenditoriali che si sono classificate ai primi tre posti nelle competizioni promosse nelle scorse settimane dalle Università di Catania, Messina e Palermo. Sono stati selezionati, insieme ad Automa (Università degli Studi di Palermo), per il premio Nazionale per l’innovazione, le idee imprenditoriali Air Factories e IBMTech (Università degli Studi di Messina), Medsend X e MitBite (Università degli Studi di Palermo), Probiotech e Tobesia (Università degli Studi di Catania).

La premiazione è stata introdotta da Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit; seguita dall’intervento di Marcantonio Ruisi, coordinatore regionale della StartCup Sicilia e della StartCup Palermo, che ha presentato l’evento e i team partecipanti; concludendo con l’intervento di Daniela Baglieri, coordinatrice della StartCup Messina e di Rosario Faraci, coordinatore della StartCup Catania. Successivamente si sono svolte le presentazioni dell’elevator pitch da parte dei team finalisti.

La proclamazione del team vincitore e degli altri finalisti è stata effettuata da Roberto Cassata, responsabile delle relazioni con il territorio Sicilia di UniCredit. Ha terminato i lavori Giovanni Perrone, consigliere di PNICube, che si è congratulato con i vincitori e ha dato appuntamento al prossimo Premio Nazionale per l’innovazione che si terrà, da programma, a Bologna il 30 novembre e il 4 dicembre 2020.

“UniCredit è impegnata sul territorio – ha affermato Salvatore Malandrino – a supportare, in partnership con le Università siciliane e gli incubatori d’impresa, la nascita e lo sviluppo di nuove startup con l’obiettivo primario di contribuire alla ripartenza economica della Sicilia, favorendo l’inclusione lavorativa dei giovani. Alcuni numeri rappresentano la vivacità dell’ecosistema siciliano dell’innovazione. A ottobre 2020 il numero di startup innovative, iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese dell’isola, è pari a 528, con un aumento del 10% rispetto ad ottobre 2019. Crescono anche le PMI innovative, che passano dalle 41 nel 2019 alle 53 nel 2020. Oltre al sostegno a StartCup Sicilia, la banca ha avviato, già da alcuni anni, il programma nazionale UniCredit Start Lab, una piattaforma di sostegno, e PMI con progetti innovativi nei settori Life Science, CleanTech, Digital e Innovative Made in Italy. Nell’ultima edizione sono pervenute dalla Sicilia 32 Business plan. L’obiettivo è incoraggiare, con gli incontri settoriali con i clienti della banca, con le attività di mentoring, training manageriale avanzato e servizi bancari ad hoc, la creatività e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio regionale”.

Il professor Marcantonio Ruisi, coordinatore regionale della StartCup Sicilia e di Palermo, ha sottolineato che l’obiettivo della StartCup Sicilia è quello di sostenere la ricerca e l’innovazione finalizzata allo sviluppo economico della Sicilia. Ciò che la StartCup Sicilia intende diffondere è la cultura d’impresa nel territorio e l’iniziativa rivolta a coloro che hanno idee imprenditoriali brillanti fondate sull’innovazione e che aspirano a costituire un’impresa. Il format della StartCup Sicilia è promosso in linea con il Premio Nazionale per l’innovazione che ogni anno raccoglie e mette in sfida i migliori progetti del mondo accademico italiano, un mondo accademico che trova in UniCredit un supporto concreto nel sostenere le attività di terza missione e quindi l’impegno per la promozione dell’imprenditoria locale insieme allo sviluppo socio-economico del territorio. La sponsorizzazione della StartCup Sicilia è uno degli esempi di questo sodalizio che vede UniCredit a fianco degli Atenei siciliani.