“Capace di intendere e di volere”, Margareta Buffa resta in carcere

MARSALA – Margareta Buffa, 31 anni, di origine romena, attualmente sotto processo davanti la Corte d’assise di Trapani per concorso nell’omicidio di Nicoletta Indelicato, 25 anni, uccisa la notte tra il 16 e il 17 marzo 2019 nelle campagne di Marsala, rimarrà in carcere. Una perizia ha, infatti, stabilito che è capace di intendere e di volere e le sue condizioni psichiche sono compatibili con il regime carcerario. La Buffa, detenuta nel penitenziario di Agrigento, è accusata di aver ucciso l’amica insieme a Carmelo Bonetta, 36 anni, reo confesso, che lo scorso 15 maggio è stato condannato a 30 anni di carcere, con rito abbreviato, dal gup di Marsala, Francesco Parrinello. La prossima udienza del processo a Margareta Buffa è fissata per il 16 novembre, quando dovrebbe essere ascoltato il padre adottivo dell’imputata. (ANSA).