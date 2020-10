Catania, crescono i contagi: “242 nuovi positivi in 24 ore”

In totale, a un mese dall'inizio della seconda ondata, 90 pazienti sono ospitati nel reparto Covid del San Marco, 60 in quello del Garibaldi.

CATANIA – Ci sono 242 nuovi positivi al Covid, continua la crescita esponenziale dei contagiati dal coronavirus. In totale, a un mese dall’inizio della seconda ondata, novanta pazienti sono ospitati nel reparto Covid del San Marco, 60 in quello del Garibaldi e diverse decine sono distribuite tra i covid hotel, una Rsa di Caltagirone e gli ospedali di Biancavilla e Acireale.

Chiuso reparto

Nuovo focolaio al San Marco, dove il reparto di neurochirurgia è stato chiuso per sanificazione. Contagiati 12 infermieri, 2 Oss e un medico. “Ringraziamo l’azienda per aver dato attenzione alla nostra richiesta nell’interesse dei pazienti e degli operatori sanitari che lavorano nel reparto”, afferma Calogero Coniglio, segretario regionale e territoriale Fsi-Usae.

Nuovi controlli

Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. Il Prefetto Claudio Sammartino, insieme ai dirigenti dell’Asp, al Questore e ai comandanti di carabinieri e guardia di finanza. Hanno pianificato nuovi controlli per garanti, in vista delle prossime festività, il rispetto delle misure anti coronavirus.