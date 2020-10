Catania, va avanti la trattativa con Tacopina: novità a breve

CALCIO SERIE C

L'avvocato ha presentato tre offerte per l'acquisto del club e a breve ci saranno novità sul suo ingresso societario

CATANIA – Ben presto il Catania potrebbe parlare americano con l’avvocato Joe Tacopina. La trattativa per il passaggio dalla Sigi all’ex presidente del Venezia è in corso e si sta cercando l’accordo migliore.

Entro dieci giorni, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, si dovrebbe passare dalle trattative precontrattuali ad un vero e proprio contratto. La conferma arriva Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza, e l’avvocato Giovanni Farraù che presidente il Cda: “Entro dicembre – ha dichiarato Ferraù – dovremo tenere fede a una serie di pagamenti la cui cifra complessiva ammonta a un milione di euro. Costi che Tacopina vorrebbe riconoscere, risalendo ovviamente al motivo degli esborsi. Dobbiamo stare attenti al modo in cui effettuare i pagamenti nello spazio che occorrerà per il passaggio di consegne. Ma tutto verrà definito in maniera trasparente e chiara grazie al lavoro della Sigi”.

Tacopina ha presentato tre opzioni di acquisto del club, una riguarda l’intero pacchetto azionario, le altre sono delle percentuali con la possibilità di far rimanere alcuni soci. Proprio questa ultima opzione dovrebbe essere quella definitiva e si sta anche definendo la lista di chi rimarrà che, oltre Nicolosi, vedrà Le Mura, La Ferlita, Magni e Salice.

Il match tra Catania e Vibonese, domenica, si giocherà ancora a Lentini, il tecnico Raffaele è alle prese con le condizioni precarie di molti giocatori della sua rosa non al meglio: le punte Piccolo, Sarao, Reginaldo, il mediano Dall’Oglio, il difensore Tonucci, oltre al portiere Santurro, infortunato di lungo corso. Contro la compagine calabrese potrebbero rientrare nell’undici titolare la punta Biondi e il centrocampista Welbeck. L’ex della Vibonese, Emmausso, potrebbe ancora partire tra i titolari contro la squadra che ha lasciato nemmeno un mese fa.