Cinisi, nonna positiva: i nipotini in attesa del tampone da 5 giorni

PALERMO – “Da cinque giorni due bambini, il più grande 20 mesi ed il piccolo 9 mesi, di Cinisi attendono il tampone a seguito della riscontrata positività della nonna che vive in casa insieme ai piccoli e ai genitori. I due piccoli presentano sintomi compatibili con il Covid19, leggero stato febbrile e diarrea. Comprendo le difficoltà di queste ultime settimane qualcuno deve intervenire. Il medico curante ha chiesto il tampone, ma nessuno è intervenuto”. Lo dice il sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo che lancia un appello all’Asp di Palermo per intervenire in tempi brevi. (ANSA).