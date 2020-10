Decreto ristori in vigore: stanziati 5,4 miliardi di euro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Entra oggi in vigore il decreto Ristori. Il provvedimento prevede “misure urgenti per tutela della salute e sostegno ai settori colpiti dall’epidemia Covid-19”. Il provvedimento, che stanzia 5,4 miliardi, firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella, è stato pubblicato in un’edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale. Sono 53 le categorie che avranno i contributi a fondo perduto. Indennizzi del 400% alle discoteche; taxi e ncc avranno il 100% di quanto già ricevuto; 38 categorie il 200%.