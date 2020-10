Il lungomare del Porto di Palermo intitolato a Sergio Albeggiani

PALERMO – Il navigatore siciliano che a bordo di LiscaBianca realizzò il giro del mondo torna a Palermo grazie a Comune di Palermo e Autorità di sistema Portuale che accolgono la proposta di intitolare a lui il lungomare della Cala. Alla cerimonia sarà presente anche Licia.

Oggi alle 12.30, proprio davanti all’ormeggio di LiscaBianca, avrà luogo la cerimonia di intitolazione del lungomare della Cala a “Sergio Albeggiani – Navigatore”, che nel 1984 partì con sua moglie Licia a bordo di LiscaBianca per un viaggio che, nella sua eroica semplicità, rappresenta ancora una delle imprese più romantiche e mitiche della marineria siciliana, forse italiana.

Il “ritorno” di Sergio Albeggiani a Palermo è reso possibile grazie a un lavoro di sinergie e collaborazioni tra Associazione Lisca Bianca, Lega Navale Italiana – Sez. Palermo Centro e Comune di Palermo, la cui proposta è stata accolta con favore dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale che ha competenza per le zone adiacenti al porto. Una

decisione che nella più pura tradizione siciliana rende omaggio a una grande storia e guarda con rispetto al passato proiettandosi al futuro, specialmente in un momento difficile in cui è indispensabile avere speranza e visione anche ricordando esperienze, uomini e donne capaci di indicare la via.

Per l’occasione è prevista la presenza della Signora Licia Albeggiani, desiderosa ed emozionata ad accogliere il ritorno a Palermo del “suo” comandante. Intitolare il lungomare a Sergio Albeggiani è un simbolo di quanto Palermo tenga a questi valori. Bentornato Comandante.