Il magazzino della droga: pedinato e arrestato alla Zisa

Nascondeva droga dentro un magazzino. I carabinieri della stazione Centro hanno arrestato Giuseppe Bagnasco, 38 anni, palermitano già noto alle forze dell’ordine. Lo hanno pedinato e arrestato alla Zisa. Si tratta infatti di un sorvegliato speciale.

I militari lo hanno visto entrare frettolosamente in un locale in via Cipressi. Si sono insospettiti, lo hanno seguito e sorpreso con 66 dosi tra hashish e marijuana.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati una pistola a salve, senza tappo rosso, fedele replica di una Beretta, due coltelli “tattici”, quasi 1000 euro ritenuti frutto dello spaccio di droga.

Il fermo è stato convalidato e Bagnasco si trova agli arresti domiciliari.