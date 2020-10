Miceli: “Musumeci si fermi o sarà una catastrofe”

PALERMO – “Musumeci ha bisogno di vedere file di bare per capire che sta sbagliando?”. È il commento del responsabile della Sicurezza della segreteria nazionale del Pd, Carmelo Miceli, all’indomani dei disordini di Palermo e dell’annuncio di un ddl della Regione Siciliana che definisce “una inutile farsa”.

“Servivano i disordini di piazza di ieri sera a Palermo per capire che l’ipotetica impugnativa del Dpcm o un ddl in deroga allo stesso non avrebbe fatto altro che fomentare la rabbia dei siciliani?”, si chiede il deputato del Pd. “Davvero Musumeci pensa che sia utile e producente l’inutile farsa di un testo in cui si ribadisce l’ovvio, è cioè che, come accaduto su tutto il territorio nazionale nazionale con i Dpcm che si sono succeduti da marzo ad oggi, i provvedimenti che dispongono misure restrittive devono variare al variare della curva del contagio?”, aggiunge Miceli.

E ancora: “Non capisce che alimentando l’idea che le restrizioni disposte col Dpcm siano eccessive e gratuite non fa altro che schierarsi e dare forza ai delinquenti che ieri sera hanno creato una guerriglia nel centro di Palermo? Davvero non riesce a capire che deve smetterla di vivere questa pandemia come fosse una partita per il posizionamento mediatico, una partita per il consenso, assumendosi la responsabilità di spiegare che i provvedimenti nazionali che dispongono le chiusure non solo sono necessarie ma, anzi, troppo leggere rispetto alla particolare straordinaria gravità della situazione sanitaria siciliana?”.

Miceli poi continua: “Perché Musumeci non prende atto che serve un’operazione verità? Devono passare file di bare anche in viale Regione Siciliana o in via Etnea per capire che è il momento della responsabilità? Dobbiamo per forza andare a sbattere su un lockdown senza termine per capire che è il momento di mettere avanti a tutto la responsabilità e la serietà istituzionale? Per favore – conclude Miceli – per il bene di tutti i siciliani, si fermi e torni in sé, prima che sia troppo tardi per tutti”.