Nasconde droga in casa: arrestato dopo la perquisizione

PALAGONIA – Pusher finisce in manette. I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 37enne Ismaele Fagone ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di una breve attività info-investigativa, corroborata anche da pedinamenti e servizi di osservazione, i militari hanno deciso di accedere nell’abitazione dell’uomo luogo in cui, previa perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato: circa 400 grammi di marijuana nascosti all’interno di un contenitore di plastica sigillato, 1 bilancino digitale di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.