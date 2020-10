Ragusa – Il presidente del Ragusa, Giacomo Puma, esprime rabbia per lo stop al calcio dilettantistico. Ecco quanto dichiarato:

“Siamo stati costretti a chiudere: tutte le squadre dall’eccellenza in giù hanno dovuto fermarsi per tutelare la salute e evitare che la diffusione della malattia diventi incontrollabile. Non possiamo fare a meno di riflettere che, da quando la programmazione per la nuova stagione è stata predisposta, è risultato tutto sbagliato”.