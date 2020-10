“Rischio troppo alto di contagio”, il sindaco di Gela chiude i cimiteri

GELA (CALTANISSETTA) – Cimiteri chiusi per tre giorni, a Gela, dal 31 di ottobre al 2 novembre, per cercare di contrastare la pandemia da Covid-19. Lo ha deciso il sindaco, Lucio Greco, che ha emesso l’ordinanza di chiusura dopo essersi consultato con assessori, dirigenti comunali e funzionari dell’Azienda sanitaria provinciale e dopo essersi reso conto che il piano concordato con Croce rossa, Protezione civile e associazioni di volontariato, per contingentare gli ingressi nel cimitero monumentale e in quello di contrada “Farello”, non avrebbe dato i risultati sperati. Troppo alto il rischio di contagio nella calca che nessuno sarebbe stato in grado di impedire. A vuoto gli appelli dello stesso sindaco alla popolazione perchè si facessero “visite intelligenti”, utilizzando i giorni precedenti alle festività per recarsi nei cimiteri gelesi.